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Волейбольная «Тулица» сыграет с «Рязанью»
Фото из архива Myslo.

Волейбольная «Тулица» сыграет с «Рязанью»

Домашний тур волейбольного клуба «Тулица» пройдёт 24-25 декабря в УСК «Новое поколение».

24-25 декабря в УСК «Новое поколение» пройдёт домашний тур волейбольного клуба «Тулица». Начало матчей в 17.00 24 декабря и в 13.00 25 декабря.

Их соперники из клуба «Рязань» занимают сейчас третье место в турнирной таблице, а тульская команда – первое.

Главным судьёй матча назначен Александр Савин – олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы.


Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:14 +1
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