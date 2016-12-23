Волейбольная «Тулица» сыграет с «Рязанью»

Фото из архива Myslo.

24-25 декабря в УСК «Новое поколение» пройдёт домашний тур волейбольного клуба «Тулица». Начало матчей в 17.00 24 декабря и в 13.00 25 декабря.

Их соперники из клуба «Рязань» занимают сейчас третье место в турнирной таблице, а тульская команда – первое.

Главным судьёй матча назначен Александр Савин – олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы.



