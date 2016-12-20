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В Тульском музее оружия откроется выставка «Война и мифы»

В Тульском музее оружия откроется выставка «Война и мифы»

С помощью тач-скринов посетители интерактивной выставки смогут самостоятельно изучить мифы о Великой Отечественной войне и сделать собственные выводы.

13 января 2017 года в здании-шлеме Тульского государственного музея оружия откроется выставка Российского военно-исторического общества «Война и мифы».

Премьера этой мультимедийной выставки состоялась в московском Манеже 16 ноября 2016 года и следующим местом экспонирования стал Тульский музей оружия.

С помощью самых современных выставочных технологий, уникальных видео- и фотоматериалов, рассекреченных документов и неизвестных артефактов военной поры выставка наносит удар по фальсификаторам истории.

Выставка «Война и мифы» имеет интерактивный формат. С помощью тач-скринов посетители смогут самостоятельно изучить все накопившиеся за последние 30 лет мифы о Великой Отечественной войне и сделать собственные выводы.

В дополненной реальности посетители смогут лицом к лицу встретиться с участниками боя у разъезда Дубосеково, оказаться на поле боя в битве за Москву, вместе с летчиками полковника Преображенского нанести бомбовый удар возмездия по Берлину, увидеть голограммы Сталина, Жукова, Рокоссовского, Конева.

Маршрут выставки будет проходить через залы: «Панфиловцы», «Цена войны», «Массовый героизм», «Кто лучше воевал», «Кинозал», «Победа». В каждом зале – новые факты и открытия.

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 08:10 0
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