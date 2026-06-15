ЧП случилось 10 марта 2026 года на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гоголевской.

Фото из архива Myslo.

Следственный отдел по Центральному району Тулы СУ СК России по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя управляющей организации. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 10 марта 2026 года на проспекте Ленина/улице Гоголевской в Туле на 17-летнюю девушку с крыши дома упала наледь. Причиной происшествия стало бездействие обвиняемого: он не организовал своевременную очистку кровли и не оградил опасную зону. Потерпевшая получила телесные повреждения, которые не повлекли вреда здоровью.

В ходе расследования следователи собрали достаточную доказательственную базу, подтверждающую вину директора. Материалы дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.