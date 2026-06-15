Фото из архива Myslo.

Прокуратура Тульской области взяла на особый контроль ситуацию с соблюдением прав граждан после атаки БПЛА.

«В этих целях обеспечено межведомственное взаимодействие. На место выехал прокурор области Сергей Зеленцов», — отметили в ведомстве.

Для оперативного приема жалоб граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия. Звонить можно по телефону: +7 903 037-11-00.

Напомним, в ночь на 15 июня Тула подверглась очередной воздушной атаке украинских беспилотников. В пос. Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения.

В результате происшествия три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали.