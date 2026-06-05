Рейд проводился в крестьянско-фермерских хозяйствах, расположенных в деревне Озерки и в различных хостелах, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В ходе рейда в новомосковский отдел полиции для проверки доставили 60 иностранцев. В отношении 15 человек были составлены административные протоколы по статьям «Нарушение правил въезда или пребывания в РФ» и «Незаконное осуществление трудовой деятельности».

Кроме этого, к ответственности привлекли работодателя, допустившего незаконное привлечение мигрантов к труду.