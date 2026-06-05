Фото из архива Myslo.

Ученые Тульского государственного университета работают над созданием портативного биосенсора, который сможет быстро обнаруживать микропластик в воде и окружающей среде.

Микропластик — это частицы размером менее пяти миллиметров. Они уже обнаружены в реках, морях, воздухе и живых организмах. Из-за небольшого размера их часто проглатывают водные обитатели, после чего пластик попадает в пищевую цепочку.

Разрабатываемый в ТулГУ прибор будет работать с помощью специальных пептидов — коротких белковых цепочек, способных связываться с частицами пластика. Когда такой контакт происходит, устройство фиксирует изменение электрического сигнала и определяет наличие загрязнения.

Для проверки технологии ученые исследуют воду и донные отложения из шести рек Тульской области, испытывающих высокую антропогенную нагрузку. По словам руководителей проекта, достоверных данных о содержании микропластика в этих водоемах сейчас практически нет, поэтому результаты исследования могут стать важными для экологического мониторинга региона.

В перспективе новый биосенсор смогут использовать экологические лаборатории и организации, занимающиеся анализом состояния окружающей среды. Разработчики рассчитывают, что технология поможет быстрее выявлять загрязнение рек, озер и почв, а также станет основой для новых решений в борьбе с пластиковыми отходами.