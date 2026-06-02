Бывшему оперативнику предстоит три года провести в местах лишения свободы и выплатить полмиллиона рублей штрафа.

Фото из архива Myslo.

В Донском суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего оперативника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского ОМВД. Полицейский обвинялся в получении взятки.

По материалам суда, в ноябре прошлого года опер получил 50 тысяч рублей за «крышевание» нелегальных мигрантов из Индиии: он должен был предупреждать их о полицейских рейдах, давать консультации и советы по уклонению от административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тульской области

Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к трём годам колонии общего режима и штрафу в размере десятикратной суммы взятки. Кроме того, мужчину на четыре года лишили права занимать должности на государственной службе и лишили специального звания. Полученная им взятка была конфискована в доход государства.