«Юношеская Лига» ММА вновь состоится в День России, 12 июня. Мероприятие обещает стать самым ярким и масштабным спортивным событием. Местом встречи спортсменов и зрителей станет Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова.

В турнире примут участие спортсмены от 12 до 20 лет из новых территорий Российской Федерации и Тульской области. Мероприятие призвано укрепить спортивные связи, продемонстрировать гостеприимство региона и поддержать юных спортсменов из новых российских регионов.

Кульминацией соревнований станут поединки «Битвы за Тулу» с участием известных профессиональных спортсменов, имеющих звание мастеров спорта России и являющихся участниками специальной военной операции.

Профессиональные спортсмены из Тулы и Тульской области сразятся с представителями Калужской, Московской, Рязанской областей, города Санкт-Петербург, Ставропольского края. Особое внимание привлечет главный бой турнира, о котором расскажем в ближайшее время.

Помимо спортивной программы, зрителей «Юношеской Лиги» ждёт уникальная возможность познакомиться с современным арсеналом, которое находится на вооружении спецподразделений силовых структур.

На выставке будут представлены образцы оружия, специальных средств и беспилотных систем.

Организаторы «Юношеской Лиги» подчеркивают важность данного события для патриотического воспитания и формирования у молодежи уважения к воинской службе и достижениям спортсменов, вносящих вклад в обороноспособность России.



Турниры ММА — это уникальная возможность увидеть мастерство лучших спортсменов, почувствовать накал борьбы и разделить радость побед вместе с единомышленниками. Приглашаем зрителей окунуться в атмосферу спортивного праздника на большой круг Центрального парка.



Торжественное открытие в 12.00. «Битва за Тулу» стартует в 19.00.