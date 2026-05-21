Долг на предприятии «Воловский бройлер» начал копиться еще зимой. С февраля работники предприятия не получали зарплату.

«Ситуация на нашем предприятии достигла критической точки, требующей немедленного вмешательства! Месяцы без зарплаты — семьи голодают! С февраля 2026 года мы не получаем заработную плату. Наши семьи остаются без средств к существованию уже третий месяц!» — так описывали ситуацию работники в соцсетях 28 апреля.

Они же сообщали, что возникшая кризисная ситуация касается не только людей, но и животных. По их словам, на предприятии серьезные проблемы с кормом для птицы.

Прокуратура провела проверку на предприятии. Она зафиксировала, что ООО «ФРЕШФУДСИСТЕМ», являющийся торговым домом птицефабрики «Воловский бройлер», задолжало 82 сотрудникам более 5 млн рублей.

«В целях защиты нарушенных прав граждан прокуратура внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона. Кроме того, по постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате принятых мер задолженность по оплате труда погашена.