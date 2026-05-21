С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- пос. Менделеевский: ул. Ленина, 2-22 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 21-а,
- ул. Пионерская, 10-17,
- Мясново: 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а,
- ул. Воздухофлотская, 48-54 (чётн.),
- 10-й пр-д, 21, 22, 39,
- ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а,
- 11-й пр-д, 11-39 (нечётн.), 10-38 (чётн.),
- 12-й пр-д, 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 11-а, 14-а,
- ул. Полюсная, 9, 11, 13,
- 18-й пр-д/9-й пр-д,
- ул. Чмутова, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
- 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 2-и, 2-з, 2-к,
- 14-й пр-д, 1.