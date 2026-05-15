Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Сотрудники патрульно-постовой службы вместе коллегами из подразделений по вопросам миграции и участковыми уполномоченными провели серию рейдов. Под полицейскую проверку попали более 200 иностранцев.

Мероприятия проходили во всех районах города. В итоге было составлено 17 административных протоколов по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в РФ», и три протокола по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ».

УМВД России по Тульской области напоминает: ответственность за нарушение закона несут не только иностранцы, но и их работодатели. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности лиц, допустивших незаконное использование иностранной рабочей силы. В пресс-службе тульской полиции уточнили, что подобные проверки будут проходить в постоянном режиме.