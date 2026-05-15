Об этом сообщили эксперты компании «Авито Авто».

Спрос на кроссоверы и внедорожники за последний год увеличился на 32% а средняя цена нового автомобиля в этом сегменте составила 4,5 млн рублей.

Самыми популярными кроссоверами и внедорожниками на платформе в Туле стали автомобили бренда HAVAL. Также в пятерку лидеров среди марок вошли LADA, Geely, SWM и Belgee.

Среди конкретных моделей тройку самых популярных машин на платформе в Туле формируют HAVAL Jolion со средней ценой 2,6 млн рублей, HAVAL M6 (2,2 млн рублей) и LADA Niva Legend (1,2 млн рублей).

В топ-10 также вошли LADA Niva Travel (1,6 млн рублей), TENET T7 (2,9 млн рублей), TENET T4 (2,4 млн рублей), SWM G05 Pro (2 млн рублей), Solaris HC (3,1 млн рублей), Geely Monjaro (4,9 млн рублей) и HAVAL H3 (3 млн рублей).