Организаторами выступили министерство жилищного хозяйства и благоустройства региона и местное отделение Союза архитекторов России.

Студенты Тульского государственного университета представили свои дизайн-проекты в двух категориях: благоустройство детской игровой зоны и площадки для выгула собак в областной столице. При подготовке работ будущие архитекторы провели градостроительный анализ территорий, продумали функциональное зонирование и наполнение пространств.

Первый заместитель губернатора — председатель регионального правительства Михаил Пантелеев поблагодарил студентов за активность. Он подчеркнул, что именно архитекторы делают города комфортнее и уютнее.

«Нам важна обратная связь, чтобы сделать вашу учебу более современной и открыть новые возможности для творческой и профессиональной реализации. Мы хотим видеть в вас компетентных специалистов, готовых создавать разные проекты для нашего региона. Вместе мы строим территорию семейного счастья в Тульской области», — отметил Пантелеев.

В состав жюри вошли заместитель председателя правительства области Наталья Аникина, министр ЖКХ и благоустройства Олег Дючков, президент регионального Союза строителей Леонид Авилушкин, председатель правления Тульского отделения Союза архитекторов Вера Гусева, а также представители архитектурного сообщества и городской администрации.

Наталья Аникина назвала конкурс отличной возможностью для начинающих специалистов заявить о себе и пополнить портфолио.

«Мало создать красивый эскиз — важно воплотить его в жизнь, чтобы пространство было функциональным и долгие годы радовало людей. Участники подошли к задаче творчески», — добавила она.

Олег Дючков высоко оценил оригинальность представленных работ:

«Ребята вложили душу в проекты, создавая места, которые станут любимыми у туляков. Особое внимание уделили комфорту для разных групп жителей и практической реализации. Уверен, полученный опыт очень пригодится им в будущем».

Все заявки получили положительные отзывы жюри. Защита прошла в формате открытого диалога — студенты услышали экспертные оценки своих идей. Победительницами признаны Дарья Аккуратова и Вероника Дегтярева с проектом детской площадки. Все участники получили дипломы и денежные поощрения от Союза строителей региона.