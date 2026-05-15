Сегодня, 15 мая, в правительстве проходит брифинг для журналистов на тему отключений мобильного интернета в регионе.
Директор макрорегиона «Центр» T2 Денис Маликов на брифинге сообщил, что часто получает от абонентов жалобы на то, что «белые списки» не работают при отключении мобильного интернета в регионе.
По словам Маликова, причин неработающих сервисов из «белых списков» две:
- включенный VPN,
- попытка воспользоваться не Яндекс-браузером, а сторонним браузером.
«Только Яндекс-браузер входит в перечень „белого списка“, — пояснил Маликов. — Выполнение этих простых правил гарантирует доступ к интернету».
Роман Борисов, заместитель министра — директор департамента информационной безопасности тульского минцифры, ответил на вопросы о «белых списках»: будут ли их расширять? добавят ли туда СМИ?
Он рассказал, что все зависит от квоты, выделенной на регион:
«Если квота будет обширной, мы сможем закрыть всю потребность в социально значимых ресурсах. И сможем рассмотреть вопрос включения в „белые списки“ сайты СМИ. Но только в том случае, если они будут удовлетворять требованиям, которые минцифры предъявляет к этим ресурсам».
По словам Борисова, принципиально негативной позиции относительно включения СМИ в «белые списки» нет.