О том, почему так происходит, будут ли расширять эти списки и как правильно ими пользоваться, рассказали в минцифры Тульской области.

Сегодня, 15 мая, в правительстве проходит брифинг для журналистов на тему отключений мобильного интернета в регионе.

Директор макрорегиона «Центр» T2 Денис Маликов на брифинге сообщил, что часто получает от абонентов жалобы на то, что «белые списки» не работают при отключении мобильного интернета в регионе.

По словам Маликова, причин неработающих сервисов из «белых списков» две:

включенный VPN,

попытка воспользоваться не Яндекс-браузером, а сторонним браузером.

«Только Яндекс-браузер входит в перечень „белого списка“, — пояснил Маликов. — Выполнение этих простых правил гарантирует доступ к интернету».

Роман Борисов, заместитель министра — директор департамента информационной безопасности тульского минцифры, ответил на вопросы о «белых списках»: будут ли их расширять? добавят ли туда СМИ?

Он рассказал, что все зависит от квоты, выделенной на регион:

«Если квота будет обширной, мы сможем закрыть всю потребность в социально значимых ресурсах. И сможем рассмотреть вопрос включения в „белые списки“ сайты СМИ. Но только в том случае, если они будут удовлетворять требованиям, которые минцифры предъявляет к этим ресурсам».

По словам Борисова, принципиально негативной позиции относительно включения СМИ в «белые списки» нет.