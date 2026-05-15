В Кимовске 34-летняя местная жительница в течение длительного времени не оплачивала административные штрафы, выписанные Госавтоинспекцией. Таких штрафов накопилось 189, а сумма долга достигла 200 000 рублей.

Официально должница нигде не работала, долг платить отказывалась. Судебные приставы установили, что на женщину зарегистрирован автомобиль Hyundai Elantra.

«В ходе исполнительного производства судебный пристав направил должнице требование о предоставлении принадлежащего ей автомобиля для составления акта описи и ареста, однако женщина игнорировала требования сотрудника органа принудительного исполнения и по-прежнему не принимала мер по оплате долга», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобиль объявили в розыск, а должницу задержали в городе Жигулевске Самарской области. Машину изъяли и поместили на спецстоянку. Если женщина не оплатит штрафы, автомобиль выставят на торги.