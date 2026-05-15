«Сегодня ночью Рязанская область подверглась атаке украинских беспилотников. К огромному сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым.

Тульская область готова подставить плечо и оказать всю необходимую помощь», — написал глава региона в своих соцсетях.

Напоним, в ночь на 15 мая Рязанская область подверглась атаке беспилотников — 99 дронов ВСУ врезались в жилые дома. Четыре человека погибли, в том числе ребенок, более 10 пострадали.