В Кимовске сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В дежурную часть обратилась 72-летняя местная жительница. Пенсионерка заявила, что к ней в дом вломился неизвестный. Несколько раз ударил, после чего утащил кошелек и сбежал. Ущерб от его действий составил 1600 рублей.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабеж 42-летний мужчина.

Он признал вину и сознался в еще одном преступлении. В апреле он пытался вырвать сумку у случайной прохожей, но получил отпор. В настоящее время подозреваемый задержан, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище».