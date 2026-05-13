16 и 17 мая оружейная столица на два дня превратится в столицу модную!

Фестиваль пройдет уже в 14-й раз. За годы проведения в нем приняли участие 750 дизайнеров и брендов из 69 регионов России, а также дизайнеры из Казахстана, Белоруссии и Франции.

Основная задача Fashion Style (6+) — предоставить возможность молодым брендам продемонстрировать свои коллекции на профессиональной площадке и получить оценку экспертов индустрии моды.

Fashion Style выступает в качестве стартап-площадки для начинающих дизайнеров, открывает новые имена широкой публике и способствует их продвижению.

Этой весной в рамках ХIV Международного фестиваля моды и красоты Fashion Style состоится региональный полуфинал Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», в котором примут участие 73 талантливых дизайнера и коллективы театров моды из 35 регионов России.

По итогам конкурса будут выбраны лучшие дизайнеры, которые получат возможность продемонстрировать свои коллекции в финале Международного конкурса «Русский силуэт» и Международной Неделе моды в Москве.

Фестиваль Fashion Style пройдет на современной площадке в самом сердце Тулы — творческом индустриальном кластере «Октава».

Мероприятие будет проходить два дня, один из которых полностью посвящен детской и подростковой моде. В рамках фестиваля пройдет региональный полуфинал Международного конкурса «Русский силуэт» и Национальный конкурс «Лучшая модель года».

Международный фестиваль Fashion Style проводится при поддержке благотворительного фонда «Русский силуэт» и правительства Тульской области. С 2012 года региональным представителем конкурса «Русский силуэт» в Тульской области является генеральный директор группы компаний Linda Алла Бурлина. Генеральный партнер фестиваля — модельно-артистическое агентство Linda.