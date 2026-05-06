На пересечении с улицей Михеева две легковушки столкнулись на трамвайных путях.

Днем 6 мая на перекрестке улиц Тимирязева и Михеева в Туле произошло ДТП - столкнулись два легковых автомобиля. Предварительно, в аварии никто не пострадал. Однако машины перегородили трамвайные пути в обе стороны. Движение трамваев остановлено.