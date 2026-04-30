В Веневе 38-летний Роман Т. и 60-летняя Татьяна Т. признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков группой лиц.

Судом установлено, что Роман Т., употребляющий наркотики, уговорил свою мать заняться сбытом. Татьяна Т. отвечала за поиск и приобретение наркотиков через интернет, а её сын собирал «закладки» и передавал их родственнице на реализацию.

В октябре прошлого года Татьяна приобрела партию запрещенных веществ. Часть передала сыну для личного употребления, а остальное расфасовала для продажи. Женщина успела осуществить одну сделку, но уже на второй день была задержана правоохранителями.

Приговором суда Татьяне Т. назначено наказание в виде 9 лет колонии общего режима, а Роману Т. — в виде 9 лет трех месяцев колонии строгого режима.