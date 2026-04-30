78-летняя Вера Ивановна Аверьянова, жительница Донского Тульской области, пропала 14 апреля. Поиски ее стартовали сразу же.

Искали ее в городе и за его пределами. Но результата это не дало. Меж тем была информация, что в силу состояния здоровья пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Было решено усилить поиски «Пегасами» — конными группами.

Верхом на лошадях волонтеры отправились на поиски пенсионерки. Конные группы выполняли поисковые задачи в полях, а также вдоль линейных ориентиров, например проверяли обочины дорог.

На данный момент поиски пенсионерки продолжаются.

Напомним, ранее старшая конного направления Екатерина Иванова рассказала о том, как работает группа «Пегасов» и почему всадник эффективнее пешего поисковика.