Пожар случился сегодня, 27 апреля, в квартире на 3-м этаже пятиэтажки на улице Советской в поселке Ревякино Ясногорского района.
Спасатели приехали к месту возгорания спустя 6 минут. Возгорание потушили на 6 кв. м 6 специалистов и 2 единицы техники от МЧС России.
В пожаре пострадала 96-летняя женщина. С отравлением ее госпитализировали.
«Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю спасательного ведомства», — отметили в региональном МЧС.