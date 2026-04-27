Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Пожар случился сегодня, 27 апреля, в квартире на 3-м этаже пятиэтажки на улице Советской в поселке Ревякино Ясногорского района.

Спасатели приехали к месту возгорания спустя 6 минут. Возгорание потушили на 6 кв. м 6 специалистов и 2 единицы техники от МЧС России.

В пожаре пострадала 96-летняя женщина. С отравлением ее госпитализировали.