В Туле пансионат «Заботливые люди» закрыли из-за антисанитарии и вспышки инфекции

В марте управление Роспотребнадзора по Тульской области провело проверку в пансионате «Заботливые люди» на улице Скуратовской, 112. Поводом стали обращения граждан. В апреле проверку пришлось повторить уже в экстренном порядке — из-за случая инфекционного заболевания.

Санитарные врачи выявили многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. В частности, в пансионат принимали людей без медицинских справок. За проживающими не обеспечивался должный гигиенический уход.

У сотрудников не было актуальных медицинских книжек. В здании не работала вентиляция, не было условий для стирки белья, уборка проводилась без использования дезинфицирующих средств.



По итогам проверки ведомство составило протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в суд.



