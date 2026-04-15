  В Туле пансионат «Заботливые люди» закрыли из-за антисанитарии и вспышки инфекции
В Туле пансионат «Заботливые люди» закрыли из-за антисанитарии и вспышки инфекции

Материалы дела направлены в суд.

Фото из архива Myslo.

В марте управление Роспотребнадзора по Тульской области провело проверку в пансионате «Заботливые люди» на улице Скуратовской, 112. Поводом стали обращения граждан. В апреле проверку пришлось повторить уже в экстренном порядке — из-за случая инфекционного заболевания. 

Санитарные врачи выявили многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. В частности, в пансионат принимали людей без медицинских справок. За проживающими не обеспечивался должный гигиенический уход.

У сотрудников не было актуальных медицинских книжек. В здании не работала вентиляция, не было условий для стирки белья, уборка проводилась без использования дезинфицирующих средств.

По итогам проверки ведомство составило протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в суд. 


 

сегодня, в 14:53 0
пансионат антисанитария инфекция Роспотребнадзор
