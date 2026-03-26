В Тульской области многодетным семьям автоматически пересчитают пособия

Отделение Социального фонда России (СФР) по Тульской области пересмотрит решения по выплатам единого пособия. Это коснется многодетных семей, которым ранее отказали из-за небольшого превышения дохода.



Пересмотр начнется с 22 мая 2026 года. Автоматически пособие назначат тем семьям, которые:

подавали заявление на продление в 2026 году;

получили отказ, так как их доход превысил норму не более чем на 10%.

Повторно подавать заявление не нужно — фонд все сделает сам. Уведомление о назначении придёт в личный кабинет на Госуслугах.



Выплата составит 50% от прожиточного минимума на ребенка. В Тульской области это 9185,50 рублей на каждого ребенка. По оценкам фонда, пересмотр коснется порядка 150 семей региона.



Воспользоваться таким правом можно только один раз за всё время получения пособия. Право на пересмотр есть у тех, кто обращается за продлением в последнем месяце выплаты или в течение трёх месяцев после ее окончания.