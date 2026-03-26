  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области многодетным семьям автоматически пересчитают пособия - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области многодетным семьям автоматически пересчитают пособия

Речь идет о тех, кому отказали, так как их доход превысил норму не более чем на 10%.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Отделение Социального фонда России (СФР) по Тульской области пересмотрит решения по выплатам единого пособия. Это коснется многодетных семей, которым ранее отказали из-за небольшого превышения дохода.

Пересмотр начнется с 22 мая 2026 года. Автоматически пособие назначат тем семьям, которые:

  • подавали заявление на продление в 2026 году;
  • получили отказ, так как их доход превысил норму не более чем на 10%.

Повторно подавать заявление не нужно — фонд все сделает сам. Уведомление о назначении придёт в личный кабинет на Госуслугах.

Выплата составит 50% от прожиточного минимума на ребенка. В Тульской области это 9185,50 рублей на каждого ребенка. По оценкам фонда, пересмотр коснется порядка 150 семей региона.

Воспользоваться таким правом можно только один раз за всё время получения пособия. Право на пересмотр есть у тех, кто обращается за продлением в последнем месяце выплаты или в течение трёх месяцев после ее окончания.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 13:27 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
многодетные семьи СФР по Тульской области
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская «Долина» проиграла суд семье, купившей её квартиру
Тульская «Долина» проиграла суд семье, купившей её квартиру
Полицейские предостерегли туляков от участия в незаконных акциях
Полицейские предостерегли туляков от участия в незаконных акциях

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.