Тульская область подвела итоги 2025 года: развитие промышленности, социальная поддержка и рекорды в строительстве

26 марта первый зам. губернатора – председатель правительства Михаил Пантелеев выступил с докладом об итогах работы тульского правительства.

В правительстве Тульской области назвали ключевые результаты работы за 2025 год. Как отметил Михаил Пантелеев, стратегическая цель, обозначенная губернатором Дмитрием Миляевым, — превратить регион в территорию семейного счастья. Все инвестиционные и инфраструктурные проекты подчинены задаче повышения качества жизни людей.

Экономика и промышленность: рост и лидерство в ЦФО

Регион сохранил финансовую устойчивость. Доходы консолидированного бюджета достигли 193 млрд рублей, показав рост более чем на 10% (плюс 18,5 млрд рублей к 2024 году). Социальная направленность бюджета остаётся приоритетной: на эти цели направлено свыше 135 млрд рублей (более 65% расходов).

Промышленность формирует почти половину валового регионального продукта. Индекс промпроизводства составил более 108% — это второе место в ЦФО и десятое по России. Объем отгруженной продукции превысил 2 трлн рублей (+20%).

Ключевые индустриальные кластеры:

  • ОПК: Более 20 крупных предприятий, где занято свыше 45 тыс. человек.

  • Химическая промышленность: Продукция выходит на мировые рынки несмотря на внешние ограничения.

  • Автомобилестроение: Завод «Хавейл» подтвердил статус второго в стране по объему производства, выпуская более 100 тыс. автомобилей ежегодно.

Наука и инновации: технологическое развитие

По поручению Президента в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» оснащен научно-производственный центр «ТулаДрон» (входит в топ-12 в России). При федеральной поддержке развивается НОЦ «ТулаТЕХ» и строится инновационный центр «Композитная долина». Благодаря программе Передовых инженерных школ ведется подготовка кадров для предприятий ОПК, а опорные вузы участвуют в программе «Приоритет — 2030».

Социальная политика: семья, медицина и цифровые сервисы

В регионе действует 57 мер поддержки семей с детьми. В 2025 году ими воспользовалось около 67 тыс. семей. По инициативе губернатора создан региональный демографический стандарт, к которому присоединилось более 2,5 тыс. предприятий.

В сфере здравоохранения установлено 14 новых модульных ФАПов (всего их 423), 5 медучреждений получили 177 единиц оборудования для реабилитации. Внедряются цифровые технологии: проект «Цифровой двойник сердечно-сосудистого пациента» получил высокую федеральную оценку. Более 500 тыс. жителей прошли обучение первой помощи.

Все массовые социально значимые услуги переведены в электронный формат. На портале госуслуг подтверждено более 1 млн учетных записей жителей, а доля электронных обращений превысила 98%.

Инфраструктура, спорт и культура

  • Строительство и ЖКХ. Введено более 1 млн кв. м жилья, расселено 225 аварийных домов. По программе капремонта регион занимает третье место в РФ. Благоустроено 212 дворов и 117 общественных пространств. Отремонтировано почти 600 км дорог, обновлено 134 единицы общественного транспорта.

  • Спорт. Более половины жителей регулярно занимаются физкультурой. Построены ФОКи в Алексине и Арсеньево, бассейн в Туле, отремонтировано 6 футбольных полей по программе «Наш район».

  • Культура. Тульская область подтверждает звание третьей музейной столицы. Модернизировано 48 учреждений культуры, построено 9 культурно-досуговых центров в селах. Зафиксировано более 26 млн посещений учреждений культуры.

Инвестиции и поддержка предпринимательства

Объем инвестиций в основной капитал составил порядка 306 млрд рублей. Продолжают развитие ОЭЗ «Узловая», ТОР «Алексин» и «Ефремов». В регионе работает более 55 тыс. субъектов МСП, а число самозанятых превысило 100 тыс. человек.

Приоритет: поддержка защитников Отечества

2025 год, объявленный Президентом Годом защитника Отечества, стал ключевым для поддержки военнослужащих и их семей. Действует свыше 70 мер соцподдержки. Центр «Герой 71» оказывает комплексную помощь: 75% вернувшихся бойцов уже трудоустроены. Регион продолжает отправлять гуманитарные грузы и ведет восстановительные работы в подшефном Мариуполе.

