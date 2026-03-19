  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Под Тулой двое рабочих упали с высоты: должностных лиц оштрафовали на 40 тысяч рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Под Тулой двое рабочих упали с высоты: должностных лиц оштрафовали на 40 тысяч рублей

Работодатели пренебрегли нормами техники безопасности.

Под Тулой двое рабочих упали с высоты: должностных лиц оштрафовали на 40 тысяч рублей
Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Ленинского района проверила обстоятельства двух серьезных аварий на промышленных объектах района в ноябре–декабре 2025 года.

Первый случай произошел в карьере поселка Восточного, где сотрудник коммерческого предприятия сорвался с высоты. Второй инцидент зафиксирован на заводе по переработке отходов, где рабочий получил увечья, упав с высоты. 

Проверка показала, что причинами травматизма стали пренебрежение работодателями нормами техники безопасности, слабая дисциплина на рабочих местах, недостаток контроля руководства и ненадлежащее обеспечение средствами индивидуальной защиты.

Должностных лиц предприятий привлекли к административной ответственности с наложением штрафов по 20 тысяч рублей каждому.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:42 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
травмы на производстве падение с высоты
Погода в Туле 19 марта: без осадков и до +11
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 19 марта: без осадков и до +11
сегодня, в 07:00, 59 750 5
Тульских гидов будут штрафовать за ведение экскурсий без бейджика и аттестации
Жизнь Тулы и области
Тульских гидов будут штрафовать за ведение экскурсий без бейджика и аттестации
сегодня, в 08:00, 32 629 1
Опубликовано полное видео пресс-конференции губернатора Тульской области
Жизнь Тулы и области
Опубликовано полное видео пресс-конференции губернатора Тульской области
сегодня, в 09:26, 29 377 -6
Где в Туле не будет света 19 марта
Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет света 19 марта
вчера, в 22:00, 54 1600 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Щекино мальчик провалился в затопленный подвал: инженер УК пойдет под суд
В Щекино мальчик провалился в затопленный подвал: инженер УК пойдет под суд

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.