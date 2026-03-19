Под Тулой двое рабочих упали с высоты: должностных лиц оштрафовали на 40 тысяч рублей

Прокуратура Ленинского района проверила обстоятельства двух серьезных аварий на промышленных объектах района в ноябре–декабре 2025 года.

Первый случай произошел в карьере поселка Восточного, где сотрудник коммерческого предприятия сорвался с высоты. Второй инцидент зафиксирован на заводе по переработке отходов, где рабочий получил увечья, упав с высоты.

Проверка показала, что причинами травматизма стали пренебрежение работодателями нормами техники безопасности, слабая дисциплина на рабочих местах, недостаток контроля руководства и ненадлежащее обеспечение средствами индивидуальной защиты.

Должностных лиц предприятий привлекли к административной ответственности с наложением штрафов по 20 тысяч рублей каждому.