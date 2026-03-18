В Щекино мальчик провалился в затопленный подвал: инженер УК пойдет под суд

Фото Дмитрия Дзюбина.

О ЧП, которое случилось в рабочем поселке Первомайском Щекинского района, правоохранители узнали из статьи на Myslo. Возбудили дело. Сейчас расследование завершено.

«Следствием установлено, что 57-летний инженер управляющей компании, достоверно зная о наличии открытого люка и затоплении подвала в подъезде обслуживаемого им дома, расположенного в р. п. Первомайском, не предпринял должных мер к устранению нарушений и обеспечению безопасности жильцов. В результате чего 23 октября 2025 года мальчик 2014 года рождения упал в вышеуказанный открытый люк, ведущий в подвал, заполненный водой, и получил телесные повреждения, не причинившие вреда его здоровью», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее рассказывал Myslo, 23 октября 2025 года пятиклассник Владик Карпенко из Первомайского пошел провожать домой друга и провалился в открытый затопленный подвал в подъезде дома.

Мальчик упал с высоты четырех метров и оказался по пояс в воде. Достать ребенка смогли сотрудники МЧС.

По словам жителей дома на Индустриальной улице, они обращались в УК «Эверест» с просьбой закрыть люк, у которого сломалась крышка.

Тогда представители УК полностью отрицали вину: «На момент происшествия, со слов экстренных служб, крышка люка плавала в подвале, так же как и лестница, ведущая в подвал. Никто не знает, в какой момент была снята эта крышка. Возможно, жители накануне сами сняли эту крышку или сам ребенок ее убрал. Могло быть и так, что мальчик сам полез в люк по лестнице, но сорвался. Иначе чем объяснить, что он получил только ушиб, упав с 4-метровой высоты?»

Врачи же говорят, что Владик родился в рубашке.

«В ходе расследования уголовного дела следователем были выполнены необходимые следственные действия и судебные экспертизы, выводы которых в совокупности подтвердили причастность должностного лица к инкриминируемому преступлению. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в СК.