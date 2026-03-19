Тульская область и Узбекистан наращивают товарооборот

В зале приемов правительства Тульской области состоялся круглый стол, посвященный развитию торгово-экономического сотрудничества между регионом и Республикой Узбекистан. Мероприятие прошло в рамках двухдневного визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржона Асадова. Участников встречи приветствовал заместитель председателя правительства Тульской области Алексей Степин.

Открывая дискуссию, Алексей Степин подчеркнул динамику двусторонних отношений: по итогам 2025 года внешнеторговый оборот вырос более чем на 30%. Он отметил, что Тульскую область и республику связывают надежные партнерские отношения, проверенные временем.

«Правительство Тульской области ведет активную работу по поддержанию и укреплению этих связей, — заявил Алексей Степин. — Уверен, что сотрудничество между Тульской областью и Республикой Узбекистан продолжит укрепляться и расширяться во всех областях нашей совместной деятельности. Мы видим большой запрос со стороны бизнеса и готовы предоставить необходимое содействие».

Глава региона также добавил, что подобные встречи позволяют не только сверять часы, но и находить новые точки соприкосновения для реализации совместных проектов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Ботиржон Асадов в своем выступлении высоко оценил промышленный потенциал региона. Он сообщил, что в Узбекистане созданы благоприятные условия для международных партнеров: в четырех свободных экономических зонах уже работают российские компании, и двери открыты для новых инвесторов.

«За два дня мне удалось ознакомиться с потенциалом Тульской области, и я убедился в том, что у нас есть большой резерв для развития сотрудничества, — отметил Ботиржон Асадов. — В регионе производится практически всё то, что мы сегодня импортируем из других стран или регионов. При этом транспортное плечо между нами совсем небольшое, а продукция тульских предприятий обладает высокой конкурентоспособностью. Это создает отличные возможности для увеличения объема поставок и расширения товарооборота. Мы ждем тульский бизнес в Узбекистане».

Посол также подчеркнул, что его страна заинтересована не только в торговле, но и в промышленной кооперации с тульскими заводами.

Министр экономического развития Тульской области Александр Ярошевский сообщил, что Республика Узбекистан является одним из ключевых торговых партнеров региона в Центральной Азии. Отдельного внимания заслуживает опыт пяти тульских компаний, уже открывших постоянные представительства на узбекской территории: «Грэнт», «ПК „Веста“, „НПО „Промет“, „Стандартпарк“ и „Продукт Экспо“.

«За последние годы нам удалось выстроить устойчивый диалог между деловыми сообществами, наладить регулярный обмен делегациями и создать комфортные условия для выхода тульских предприятий на рынок Узбекистана, — подчеркнул Александр Ярошевский. — Их успешный опыт показывает, что создание представительств — это эффективный способ закрепления на рынке. Мы рассматриваем Узбекистан не просто как рынок сбыта, но как стратегического партнера, с которым возможна производственная кооперация, реализация совместных инвестиционных проектов и технологический обмен. Мы готовы организовывать бизнес-миссии на регулярной основе, чтобы узбекские партнеры могли лично оценить наш потенциал».

В завершение совещания участникам презентовали инвестиционный потенциал Республики Узбекистан, а представители тульских предприятий смогли задать интересующие их вопросы напрямую главе дипломатической миссии.