  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель проехал вопреки ПДД - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле водитель проехал вопреки ПДД

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В Туле водитель проехал вопреки ПДД

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» в мессенджере МАХ опубликовали кадры, снятые на повороте с ул. Демидовская Плотина на ул. Осташева. На записи видно, как водитель легковушки не пожелал пропустить автомобиль, который ехал прямо и имел преимущество в движении. 

«Меня трясло ещё час – точно! Больше всего меня взбесил тот факт, что после того, как он своё **** отодвинул обратно и я начала проезжать, он газанул перед самым носом…», - возмутилась автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель BMW решил, что спешит больше скорой
Дежурная часть
В Туле водитель BMW решил, что спешит больше скорой
сегодня, в 16:40, 6 831 1
На выезде из Тулы нарушитель на внедорожнике едва не влетел в автобус
Дежурная часть
На выезде из Тулы нарушитель на внедорожнике едва не влетел в автобус
вчера, в 20:19, 32 1733 2
На ул. Кирова встретили очень спешащего водителя
Дежурная часть
На ул. Кирова встретили очень спешащего водителя
вчера, в 14:24, 5 1565 2
Под Тулой водитель пошел на опасный обгон в запрещенном месте
Дежурная часть
Под Тулой водитель пошел на опасный обгон в запрещенном месте
8 марта, в 20:01, 16 1856 0
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:17 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Тульские студенты, выбравшие службу в войсках беспилотных систем, получат по 2 млн рублей
Жизнь Тулы и области
Тульские студенты, выбравшие службу в войсках беспилотных систем, получат по 2 млн рублей
сегодня, в 18:02, 69 1301 -15
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность
сегодня, в 18:00, 68 2169 0
«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области
сегодня, в 12:30, 57 2497 -16
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
Жизнь Тулы и области
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
сегодня, в 11:04, 73 2885 -11

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Алексине начальника управления ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке
В Алексине начальника управления ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке
«Трутся спиной медведи»: вы себе не простите, если не узнаете советский фильм по песне Александра Зацепина
«Трутся спиной медведи»: вы себе не простите, если не узнаете советский фильм по песне Александра Зацепина

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.