В Алексине начальника управления ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке

Чиновника подозревают в получении денег за приемку работ.

Алексинский межрайонный суд отправил под домашний арест начальника управления ЖКХ администрации Алексина. Его обвиняют в получении крупной взятки.

По версии следствия, чиновник должен был принять работы по ремонту водозаборной скважины по муниципальному контракту. За беспрепятственную приемку и подписание актов он потребовал от представителя подрядной организации 580 тысяч рублей.

5 марта мужчина получил часть суммы — 300 тысяч рублей — в автомобиле представителя компании. Противоправная деятельность чиновника была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.