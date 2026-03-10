  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Алексине начальника управления ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Алексине начальника управления ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке

Чиновника подозревают в получении денег за приемку работ.

В Алексине начальника управления ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке

Алексинский межрайонный суд отправил под домашний арест начальника управления ЖКХ администрации Алексина. Его обвиняют в получении крупной взятки. 

По версии следствия, чиновник должен был принять работы по ремонту водозаборной скважины по муниципальному контракту. За беспрепятственную приемку и подписание актов он потребовал от представителя подрядной организации 580 тысяч рублей.

5 марта мужчина получил часть суммы — 300 тысяч рублей — в автомобиле представителя компании. Противоправная деятельность чиновника была пресечена сотрудниками регионального УФСБ. 

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 20:50 0
Другие статьи по темам
Место
Алексин
Прочее
получение взятки арест
Тульские студенты, выбравшие службу в войсках беспилотных систем, получат по 2 млн рублей
Жизнь Тулы и области
Тульские студенты, выбравшие службу в войсках беспилотных систем, получат по 2 млн рублей
сегодня, в 18:02, 69 1301 -15
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность
сегодня, в 18:00, 68 2169 0
«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области
сегодня, в 12:30, 57 2497 -16
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
Жизнь Тулы и области
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
сегодня, в 11:04, 73 2885 -11

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские приставы нашли 5-летнего мальчика, которого бывшая опекунша скрывала от матери
Тульские приставы нашли 5-летнего мальчика, которого бывшая опекунша скрывала от матери
В Туле водитель проехал вопреки ПДД
В Туле водитель проехал вопреки ПДД

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.