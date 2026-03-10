В Алексине начальника управления ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке

Алексинский межрайонный суд отправил под домашний арест начальника управления ЖКХ администрации Алексина. Его обвиняют в получении крупной взятки.
По версии следствия, чиновник должен был принять работы по ремонту водозаборной скважины по муниципальному контракту. За беспрепятственную приемку и подписание актов он потребовал от представителя подрядной организации 580 тысяч рублей.
5 марта мужчина получил часть суммы — 300 тысяч рублей — в автомобиле представителя компании. Противоправная деятельность чиновника была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.
Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.