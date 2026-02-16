Жительница Новомосковска случайно убила сожителя: мужчина отказался платить за такси

В ходе ссоры женщина ударила возлюбленного. Тот потерял равновесие и ударился головой о стену.

В Новомосковске 32-летняя местная жительница обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщают пресс-службы регионального УМВД и СК.

По предварительным данным, 10 февраля ранее судимая обвиняемая вместе с сожителем приехала домой на такси. Мужчина отказался платить, и нужную сумму оплатила женщина. Из-за этого она поругалась с возлюбленным и несколько раз ударила его ногами.

39-летний мужчина потерял равновесие, упал и ударился головой о стену подъезда. Женщина перенесла потерявшего сознание сожителя в квартиру — там он провел почти сутки без какой-либо помощи. Только вечером 11 февраля обвиняемая вызвала медиков и потерпевшего госпитализировали. Несмотря на усилия медиков мужчина скончался в больнице.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение, расследование уголовного дела продолжается.