В Тульской области зафиксировано сокращение потребительского спроса

В ряде российских регионов он показал отрицательную динамику.

В Тульской области зафиксировано сокращение потребительского спроса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области наблюдается снижение потребительского спроса, свидетельствуют данные исследования РИА Новости. По объему розничной торговли, который является ключевым показателем спроса, регион показал негативную динамику наряду с несколькими другими субъектами РФ. Для сравнения, самый высокий рост спроса в 2025 году был зафиксирован в Чукотском автономном округе — он составил 13,9%.

«Сокращение потребительского спроса в регионе связано с рядом факторов, включая макроэкономическую нестабильность и снижение доходов населения», — отметили в аналитическом центре РИА Новости.

Эксперты подчеркивают, что снижение потребительской активности в Тульской области может оказать влияние на развитие малого и среднего бизнеса, а также на показатели экономического роста региона в ближайшей перспективе.

сегодня, в 16:40 −1
