Тульские врачи пожаловались на низкие зарплаты: прокуратура организовала проверку

В настоящее время прокуратурой Советского района изучается документация, поступившая от медицинского учреждения. Напомним, ранее мы писали, что врачи ГУЗ «Тульская городская клиническая больница им. Д. Я. Ваныкина» написали коллективное обращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. По словам медработников, они не получают положенные выплаты, а зарплата не соответствует целевым показателям.

«Кроме этого, с привлечением специалистов Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Калужской и Тульской областях запланирована выездная проверка соблюдения трудовых прав работников указанной больницы. По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщили в региональной прокуратуре.