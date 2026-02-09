  1. Моя Слобода
Тульские врачи пожаловались на низкие зарплаты: прокуратура организовала проверку

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время прокуратурой Советского района изучается документация, поступившая от медицинского учреждения. Напомним, ранее мы писали, что врачи ГУЗ «Тульская городская клиническая больница им. Д. Я. Ваныкина» написали коллективное обращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. По словам медработников, они не получают положенные выплаты, а зарплата не соответствует целевым показателям.

«Кроме этого, с привлечением специалистов Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Калужской и Тульской областях запланирована выездная проверка соблюдения трудовых прав работников указанной больницы. По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщили в региональной прокуратуре. 

сегодня, в 11:42
Расширение набережной: последние новости
Расширение набережной: последние новости
В Туле начали демонтировать трамвайные пути на проспекте Ленина
В Туле начали демонтировать трамвайные пути на проспекте Ленина

