В Туле начали демонтировать трамвайные пути на проспекте Ленина

В Туле начали демонтировать рельсы на трамвайных путях на проспекте Ленина. Работы проведут на участке от Орловского путепровода до поселка Менделеевского.



Подробнее о том, как поедут трамваи, мы писали тут.

От остановки «Педуниверситет» до ул. Станиславского с 7.00 до 20.00 работает челночное движение трамваев. Проезд на этом участке - бесплатный.

В администрации отметили, что до 14 февраля пешеходное сообщение останется прежним, а после путь для пешеходов организуют между зоной производства работ и проезжей частью, при этом безопасные условия передвижения людей будут соблюдены.

Движение автомобильного транспорта будет организовано по прежней схеме в четыре полосы: две полосы в направлении из города и две полосы в направлении в город.