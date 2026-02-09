Новое руководство УК «Новый город» может оставить жителей без горячей воды

Крупная задолженность управляющей компании «Новый город» перед газоснабжающей организацией создает угрозу прекращения горячего водоснабжения для жителей, сообщили в «Газпром межрегионгаз Тула». Сумма долга за поставленный природный газ превысила 15 миллионов рублей.

По информации пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Тула», проблема возникла после смены руководства УК в октябре 2025 года. Функции управления были переданы ООО «Управление проектами», зарегистрированному в Ленинградской области. Как утверждает поставщик ресурса, новый собственник практически сразу перестал оплачивать газ, используемый для работы 15 крышных котельных.

«От любых переговоров по погашению долга и предоставлению графика платежей новое руководство компании уклоняется, — отмечается в сообщении. — Никаких гарантий или планов по расчетам нам не представлено».

В «Газпром межрегионгаз Тула» предупреждают, что выхода из сложившейся ситуации остается все меньше. Если долг не будет погашен, по окончании отопительного сезона компания-поставщик будет вынуждена инициировать процедуру отключения газа. Это напрямую затронет систему ГВС в домах, обслуживаемых проблемной УК.

В связи с этим в пресс-службе напомнили жителям о законном праве на выбор и смену управляющей компании, если нынешняя не исполняет своих обязательств перед ресурсоснабжающими организациями и, как следствие, перед потребителями.

По данным ресурсников, ситуация требует немедленного вмешательства контролирующих органов, так как под угрозой оказываются базовые коммунальные услуги для населения.