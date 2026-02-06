В Туле на перекрёстке Кутузова и Волкова жестко столкнулись два автомобиля

О пострадавших не сообщается.

Жесткое ДТП случилось сегодня утром, 6 февраля, на перекрёстке улиц Кутузова и Волкова в Туле. По словам очевидцев, у одного авто вылетел двигатель.

О пострадавших не сообщается. По факту аварии проводится проверка.