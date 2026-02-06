В январе туляки оформили почти шесть тысяч заявлений через «Госуслуги71»

Больше всего жителей интересовали новогодние выплаты ветеранам.

Фото freepik.com.

В январе через портал «Госуслуги71» жители Тульской области оформили 5653 электронные услуги, рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Наибольшим спросом пользовались запросы на получение новогодних денежных выплат ветеранам боевых действий — поступило 1030 обращений.

Среди других популярных услуг оказались:

Информация о соцвыплатах и поддержке (1006 запросов).

Проверка статуса заявлений в школы и детские сады (552 запроса).

Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан (435 запросов).

Единовременные выплаты военнослужащим и их семьям (372 запроса).

Портал работает с 2013 года и предоставляет доступ к 388 различным услугам.