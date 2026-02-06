В январе туляки оформили почти шесть тысяч заявлений через «Госуслуги71»

В январе через портал «Госуслуги71» жители Тульской области оформили 5653 электронные услуги, рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.
Наибольшим спросом пользовались запросы на получение новогодних денежных выплат ветеранам боевых действий — поступило 1030 обращений.
Среди других популярных услуг оказались:
- Информация о соцвыплатах и поддержке (1006 запросов).
- Проверка статуса заявлений в школы и детские сады (552 запроса).
- Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан (435 запросов).
- Единовременные выплаты военнослужащим и их семьям (372 запроса).
Портал работает с 2013 года и предоставляет доступ к 388 различным услугам.