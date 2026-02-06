Тульские силовики нашли нелегалов на одной из городских строек

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Сотрудники УМВД России по Тульской области вместе с коллегами из региональных управлений ФСБ и СК России при силовой поддержке спецподразделения СОБР «Буран» провели масштабные оперативно-профилактические мероприятия.

Силовики пресекли деятельность канала незаконной миграции и выявили нелегалов на стройплощадке одного из жилых комплексов областного центра. В ходе оперативных мероприятий у 33 иностранцев были проверены документы.

Выявлены административные правонарушения: семь протоколов составлено по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности на территории РФ» и два – за нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране.

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что полицейские устанавливают работодателей, допустивших нарушения законодательства, для привлечения их к ответственности в установленном законом порядке.