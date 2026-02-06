Дмитрий Миляев поздравил с бракосочетанием тульского десантника, потерявшего ноги на СВО

Фото Дмитрия Дзюбина.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сегодня, 6 февраля, накануне празднования Дня семей защитников Отечества поздравил семью десантника Евгения Иванова с бракосочетанием.

Евгений Иванов — герой специальной военной операции, ветеран-десантник, ставший известным своими невероятными физическими достижениями.

Будучи инвалидом первой группы, он установил мировые рекорды по силовому экстриму, включая перемещение тяжелых предметов весом в несколько десятков тонн. Myslo писал о нем здесь.

Он возглавил Федерацию силового экстрима Тульской области и продолжает вдохновлять соотечественников. Его супругой стала Маргарита Иванова (Дудина). Она работает главным специалистом в Центре «Герой 71» в Новомосковске и активно участвует в общественной жизни.

Напомним, сегодня в Тульской области празднуют День семей защитников Отечества. На празднике присутствовало около 750 человек, среди которых семьи участников СВО, активисты и волонтеры.