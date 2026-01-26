Юбилейный фестиваль танцевальных искусств в Туле: определены три победителя

Накануне, 25 января, в Туле прошел юбилейный XX ежегодный Кубок России по танцевальному искусству «ТУЛИЦА-2026». Уже 20 лет в областной центр приезжают талантливые артисты со всей России.
В соревнованиях победителями стали:
- семейный танец: сестры Косаревы («Планета Remix») из поселка Богучарово;
- патриотический танец: коллектив ВСМ из Суворова;
- стилизованный танец: ансамбль «Непоседы» из Тулы.
Конкурсанты продемонстрировали высочайшую технику исполнения и профессионализм.
«Все участники показали себя великолепно, впервые за этот творческий год было вручено такое количество лауреатов I премии», — рассказали организаторы.