Юбилейный фестиваль танцевальных искусств в Туле: определены три победителя

Все участники показали себя великолепно.

Фото DancePhoto.

Накануне, 25 января, в Туле прошел юбилейный XX ежегодный Кубок России по танцевальному искусству «ТУЛИЦА-2026». Уже 20 лет в областной центр приезжают талантливые артисты со всей России.

В соревнованиях победителями стали:

семейный танец: сестры Косаревы («Планета Remix») из поселка Богучарово;

патриотический танец: коллектив ВСМ из Суворова;

стилизованный танец: ансамбль «Непоседы» из Тулы.

Конкурсанты продемонстрировали высочайшую технику исполнения и профессионализм.

«Все участники показали себя великолепно, впервые за этот творческий год было вручено такое количество лауреатов I премии», — рассказали организаторы.