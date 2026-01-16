  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На пр. Ленина водитель Audi решил схитрить на перекрестке - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На пр. Ленина водитель Audi решил схитрить на перекрестке

Продолжаем публиковать материалы читателей.

На пр. Ленина водитель Audi решил схитрить на перекрестке

Предлагаем вашему вниманию очередное видео от нашего постоянного автора, Дмитрия Л. Кадры сняты на проспекте Ленина в Туле. На записи видно, как водитель Audi сначала едет в крайней правой полосе, а затем «неожиданно» оказывается в левой. Автомобилист проехал перекресток по полосе, из которой можно только повернуть направо.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
Дежурная часть
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
вчера, в 19:59, 21 1041 -4
В Туле таксист нарушил ПДД и сразу встретил гаишников
Дежурная часть
В Туле таксист нарушил ПДД и сразу встретил гаишников
вчера, в 15:06, 16 1385 4
В Туле водители откуда захотели, оттуда и повернули
Дежурная часть
В Туле водители откуда захотели, оттуда и повернули
17 января, в 19:59, 46 1945 -4
«Бешеный» ВАЗ встретили на Восточном обводе в Туле
Дежурная часть
«Бешеный» ВАЗ встретили на Восточном обводе в Туле
17 января, в 15:00, 20 2523 4
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
16 января, в 17:46 0
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
Жизнь Тулы и области
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
вчера, в 18:25, 42 1044 0
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
Жизнь Тулы и области
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
вчера, в 09:00, 215 3100 2
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
Дежурная часть
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
вчера, в 14:30, 20 1718 -1
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
Дежурная часть
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
вчера, в 19:59, 21 1041 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
После жалоб пассажиров в Туле проверили, как общественный транспорт соблюдает расписание
После жалоб пассажиров в Туле проверили, как общественный транспорт соблюдает расписание
Инвалиды по зрению в Белевском районе оказались в снежном плену из-за нечищенной дороги
Инвалиды по зрению в Белевском районе оказались в снежном плену из-за нечищенной дороги

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.