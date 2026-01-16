  1. Моя Слобода
После жалоб пассажиров в Туле проверили, как общественный транспорт соблюдает расписание

По итогам мониторинга на нескольких маршрутах зафиксировано нарушение графика движения.

После жалоб пассажиров в Туле проверили, как общественный транспорт соблюдает расписание
Фото пресс-службы администрации Тулы.

После жалоб туляков представители городской администрации вышли в рейд, чтобы проверить, как общественный транспорт соблюдает расписание. Утром 15 и 16 января специалисты оценивали работу автобусных маршрутов № 68, 27А, 25, 35Л, 39А, 7, 18, 32Л, 38, 162, троллейбусного маршрута № 4, трамвайных маршрутов № 3, 7, 9.

Итоги проверки озвучили на совещании в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации. Так, сообщается, что по будням по плану на линию должны выходить более 500 единиц техники. Общественный транспорт Тулгорэлектротранса выходит в штатном порядке, а коммерческий — не всегда в полном объеме.

По итогам мониторинга на нескольких маршрутах зафиксировано нарушение графика движения. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (2).jpg

В пиковые часы пропускная способность транспорта снижается. Среди причин — заужение проезжей части и возросшая нагрузка на дороги из-за погодных условий.

«Также ситуацию усугубляет большое количество мелких ДТП и помехи движению, особенно неправильно припаркованные автомобили, в том числе оставленные на трамвайных путях. Все это приводит к нарушению графиков движения общественного транспорта, опозданию машин из рейсов и, как следствие, к их ожиданию на остановках. Регулярность работы общественного транспорта сохраняется на уровне 84% (в аналогичный период прошлого года — 86%)», — отметили в администрации.

В ходе мониторинга замечен рост пассажиропотока: при нынешней погоде туляки перешли на более активное использование общественного транспорта.

На совещании представители компаний-перевозчиков объяснили задержки рейсов «уплотнением транспортного потока ввиду погодных условий, нехваткой водителей из-за болезни, а также сходов транспорта из-за технических неисправностей».

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (3).jpg

Для перевозчиков, работающих в рамках муниципальных контрактов, определены штрафные санкции. Они применяются ежемесячно, в том числе за несоблюдение расписания движения, нарушение времени отправления, неисполнение транспортной работы в необходимых объемах.

Перевозчикам поставили задачу обеспечить выпуск транспорта на маршруты в полном объеме и не допускать задержек в расписании.

Пожаловаться на работу общественного транспорта в Туле можно по тел.: 55-64-73 (с понедельника по четверг — с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 17.00).

 

Расскажите в комментариях, на какие маршруты жалуетесь вы! 

16 января, в 17:58 −8
