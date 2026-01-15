«Не нравится? Переезжайте»: туляки замерзают в собственной квартире

Фотографии из личного архива семьи Шабалиных.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Анастасия Шабалина. С наступлением холодов они с мужем вынуждены находиться дома в теплой одежде, а спать «в обнимку» с обогревателем.



Анастасия и Никита Шабалины.

Ребята живут в доме 137-б по проспекту Ленина. Квартира угловая. Пятиэтажной управляет компания «СтройМакс».

Из четырех батарей в квартире еле-еле работает лишь одна — остальные комнатной температуры. Как только в регионе стукнули морозы, ситуация усугубилась: в квартире Шабалиных 16 градусов тепла.



По словам девушки, соседние квартиры пустуют, а напротив живет старушка, которая тоже мерзнет. Но никуда не жалуется.

Сейчас чтобы согреться, молодые люди дополнительно к обогревателю даже включают газ. Ребята обращались и в УК, и в ГЖИ. Ситуация не изменилась.



Шабалины жаловались через приложение «Арсенал услуг 71».

Однажды утром к ним пришла женщина-инспектор с градусником, чтобы проверить температуру в квартире. Пришла без предупреждения, когда квартира была протоплена всю ночь работающим обогревателем и включенным газом.

— Проверять температуру женщина пошла в комнату, где мы недавно спали. «Ну 20 градусов то есть», — сказала инспектор. На мои замечания о включенном обогревателе она никак не отреагировала. Жалобы женщина прокомментировала фразами: «Не нравится? Переезжайте!», «Только вы жалуетесь», «Утепляйтесь или спускайте батареи», — возмущается Анастасия.

Myslo пообщался с инженером управляющей компании «СтройМакс» Викторией Канунниковой. По ее словам, из 120 квартир в доме больше никто из жильцов дома на холод не жалуется.

— Мы выходили в эту квартиру неоднократно, температура в квартире соответствует нормативам — в угловых комнатах не них 20 градусов. Подтверждающие акты у нас есть. Такое обращение в жилищную инспекцию есть. Мы выйдем в эту квартиру, и обязательно ее проверим.