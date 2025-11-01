Обстановка на Кутузова, где нашли обломки БПЛА: фото с места происшествия

Фрагменты сбитого беспилотника упали на улице Кутузова между проезжей частью и жилыми домами. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Сейчас участок улицы от ул. Вильямса до ул. Карпинского перекрыт спецслужбами.
На месте ждут взрывотехников.
Взрыв возле частного дома № 56 прогремел в ночь на 1 ноября.
Фрагменты сбитого беспилотника упали на улице Кутузова между проезжей частью и жилыми домами. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Сейчас участок улицы от ул. Вильямса до ул. Карпинского перекрыт спецслужбами.
На месте ждут взрывотехников.
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен