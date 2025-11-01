  1. Моя Слобода
Обстановка на Кутузова, где нашли обломки БПЛА: фото с места происшествия

Взрыв возле частного дома № 56 прогремел в ночь на 1 ноября.

Обстановка на Кутузова, где нашли обломки БПЛА: фото с места происшествия
Фото Юлии Королевой.

Фрагменты сбитого беспилотника упали на улице Кутузова между проезжей частью и жилыми домами. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Сейчас участок улицы от ул. Вильямса до ул. Карпинского перекрыт спецслужбами. 

На месте ждут взрывотехников. 

Прокуратура Тульской области подала иск к ООО «Максистрой»
Прокуратура Тульской области подала иск к ООО «Максистрой»
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
