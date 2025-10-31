  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Прокуратура проверит работу Тулгорэлектротранса после смертельного ДТП на мосту у «Макси» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Прокуратура проверит работу Тулгорэлектротранса после смертельного ДТП на мосту у «Макси»

Специалисты оценят соблюдение правил эксплуатации трамваев.

Прокуратура проверит работу Тулгорэлектротранса после смертельного ДТП на мосту у «Макси»

Прокуратура Зареченского района Тулы проверит работу МКП «Тулгорэлектротранс» после смертельного ДТП на мосту у «Макси». 

В частности, соблюдение правил эксплуатации трамваев, выполнение требований ГОСТов и других нормативных документов, обеспечивающих надёжность рельсов, путей и нормы обслуживания техники.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования, — отметили в региональной прокуратуре. 

Напомним, в смертельном ДТП на мосту через Упу пострадали 25 человек. Детей среди них нет. Четверо из пострадавших погибли до прибытия скорой помощи. Причиной смертельного ДТП на мосту через Упу мог стать сошедший с рельсов трамвай.

 


 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:22 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
прокуратура Тульской областипроверкасмертельное ДТП
Причиной смертельного ДТП на мосту через Упу мог стать сошедший с рельсов трамвай
Дежурная часть
Причиной смертельного ДТП на мосту через Упу мог стать сошедший с рельсов трамвай
сегодня, в 10:16, 243 23795 4
«Детей среди погибших и раненых нет»: Дмитрий Миляев о жестком ДТП с трамваем и маршрутками у «Макси»
Дежурная часть
«Детей среди погибших и раненых нет»: Дмитрий Миляев о жестком ДТП с трамваем и маршрутками у «Макси»
сегодня, в 08:59, 109 10517 0
Прокуратура проверит работу Тулгорэлектротранса после смертельного ДТП на мосту у «Макси»
Дежурная часть
Прокуратура проверит работу Тулгорэлектротранса после смертельного ДТП на мосту у «Макси»
сегодня, в 12:22, 95 3377 2
Погода в Туле 31 октября: дожди и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 31 октября: дожди и ветер
сегодня, в 07:00, 77 1082 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области на трассе установили новую станцию зарядки для электромобилей
В Тульской области на трассе установили новую станцию зарядки для электромобилей
В Туле Роспотребнадзор закрыл салон красоты на Каминского
В Туле Роспотребнадзор закрыл салон красоты на Каминского
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.