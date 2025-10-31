Прокуратура проверит работу Тулгорэлектротранса после смертельного ДТП на мосту у «Макси»

Прокуратура Зареченского района Тулы проверит работу МКП «Тулгорэлектротранс» после смертельного ДТП на мосту у «Макси».

В частности, соблюдение правил эксплуатации трамваев, выполнение требований ГОСТов и других нормативных документов, обеспечивающих надёжность рельсов, путей и нормы обслуживания техники.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования, — отметили в региональной прокуратуре.

Напомним, в смертельном ДТП на мосту через Упу пострадали 25 человек. Детей среди них нет. Четверо из пострадавших погибли до прибытия скорой помощи. Причиной смертельного ДТП на мосту через Упу мог стать сошедший с рельсов трамвай.



