В Тульской области на трассе установили новую станцию зарядки для электромобилей

Ее поставили вблизи кафе «Помпончик» на 306-м км.

Фото ГК «Автодор».

Станция под брендом «Зарядка» заработала в Тульской области на 306-м километре трассы вблизи кафе «Помпончик», в направлении на юг. На ней можно заряжать до двух автомобилей одновременно, сообщает ГК «Автодор».

Станция поддерживает три вида коннекторов GB/T, CCS2 и CHAdeMO, которые подходят для большинства моделей электрокаров.

Новая станция подключена к платформе Electro.cars, которая позволяет использовать для зарядки популярные приложения: Electro.cars, Яндекс, 2Chargers и Я-Атом.

Стоимость зарядки на новой станции составляет 22 рубля за киловатт-час. Таким образом, полная зарядка батареи среднего электромобиля ёмкостью 60 кВт-ч обойдется примерно в 1320 рублей. Этого хватит на 300-350 километров пробега.

Всего на трассах ГК «Автодор» расположено более 130 электрозаправочных станций. Из них более 80 находятся на М-4 «Дон».