  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области установили новую станцию зарядки для электромобилей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области на трассе установили новую станцию зарядки для электромобилей

Ее поставили вблизи кафе «Помпончик» на 306-м км.

В Тульской области на трассе установили новую станцию зарядки для электромобилей
Фото ГК «Автодор».

Станция под брендом «Зарядка» заработала в Тульской области на 306-м километре трассы вблизи кафе «Помпончик», в направлении на юг. На ней можно заряжать до двух автомобилей одновременно, сообщает ГК «Автодор». 

Станция поддерживает три вида коннекторов GB/T, CCS2 и CHAdeMO, которые подходят для большинства моделей электрокаров.

Новая станция подключена к платформе Electro.cars, которая позволяет использовать для зарядки популярные приложения: Electro.cars, Яндекс, 2Chargers и Я-Атом.

Стоимость зарядки на новой станции составляет 22 рубля за киловатт-час. Таким образом, полная зарядка батареи среднего электромобиля ёмкостью 60 кВт-ч обойдется примерно в 1320 рублей. Этого хватит на 300-350 километров пробега. 

Всего на трассах ГК «Автодор» расположено более 130 электрозаправочных станций. Из них более 80 находятся на М-4 «Дон». 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
31 октября, в 12:43 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
станция зарядки электромобилейАвтодор
Погода в Туле 2 ноября: туман и до +9 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 ноября: туман и до +9 градусов
сегодня, в 09:00, 117 830 5
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
Дежурная часть
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
вчера, в 09:11, 93 10473 -1
Тула начала подготовку к празднованию 85-летия обороны и 50-летия присвоения почетного звания «город-герой»
Жизнь Тулы и области
Тула начала подготовку к празднованию 85-летия обороны и 50-летия присвоения почетного звания «город-герой»
сегодня, в 11:04, 35 1198 -2
Администрация Тулы о супермаркете в «доме с башенкой» на Первомайской: «Оснований для запрета нет»
Жизнь Тулы и области
Администрация Тулы о супермаркете в «доме с башенкой» на Первомайской: «Оснований для запрета нет»
вчера, в 18:32, 81 3238 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
По факту смертельного ДТП с трамваем и маршрутками в Туле следователи возбудили второе уголовное дело
По факту смертельного ДТП с трамваем и маршрутками в Туле следователи возбудили второе уголовное дело
Прокуратура проверит работу Тулгорэлектротранса после смертельного ДТП на мосту у «Макси»
Прокуратура проверит работу Тулгорэлектротранса после смертельного ДТП на мосту у «Макси»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.