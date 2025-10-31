В Тульской области на мосту через Упу перевернулся грузовик с щебнем

Фото из телеграм-канала «Тула.Жесть».

Сегодня днем, 31 октября, на мосту через Упу в сторону Новомосковска перевернулся грузовик с щебнем. Как сообщают очевидцы, водитель фуры жив.

По факту аварии проводится проверка. Движение затруднено.

Стоит отметить, что сегодня утром на мосту через Упу, но уже в Туле, случилось смертельное ДТП с трамваем, маршрутками и двумя легковушками. Пострадали 25 человек. Детей среди них нет. Четверо из пострадавших погибли до прибытия скорой помощи. Причиной смертельного ДТП на мосту через Упу мог стать сошедший с рельсов трамвай.