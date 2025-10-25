Узловчанку, ударившую полицейского, направили на принудительное лечение

В Узловой местная жительница признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти.

По информации Myslo, инцидент произошел в начале августа на главной городской площади. Во время праздничных мероприятий, посвященных Дню, города, обвиняемая выкрикивала оскорбительные лозунги, адресованные действующей власти. Приметившие это дружинники, доложили о поведении женщины сотрудникам полиции.

После того, как страж порядка предложил узловчанке проследовать в отдел, она дважды пнула его по ноге. А чуть позже ударила полицейского своим мобильным телефоном по животу.

Проведенная экспертиза выявила у обвиняемой психическое заболевание.

Приговором суда женщина признана виновной и освобождена от уголовной ответственности: к ней применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.