В Кимовском районе пенсионер насмерть забил друга палкой
Обвиняемого заключили под стражу.

СУ СК по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, инцидент произошел 17 октября. В деревне Овчаровке двое знакомых поссорились. Во время конфликта 72-летний мужчина схватил деревянную палку и не менее трех раз сильно ударил оппонента по голове. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия.

Следователями было тщательно осмотрено место происшествия и изъяты предметы, имеющие значение для установления объективных обстоятельств произошедшего.

«Обвиняемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием продолжается сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу, назначены судебные экспертизы», — отметили в региональном СК. 

сегодня, в 12:32 +2
Место
Кимовский район
Прочее
пенсионерубийствоСК
