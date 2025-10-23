  1. Моя Слобода
В Кимовском районе обнаружили фальшивое масло из растительных жиров
Фото www.freepik.com.

В Кимовском районе обнаружили фальшивое масло из растительных жиров

Фирму оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Тульской области в октябре проверили работу ООО «Кимовскмолпрод» в Кимовском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выявлены нарушения технических регламентов о безопасности молока и молочной продукции, а также о безопасности пищевой продукции.

Проверка показала, что в пробах масла с массовой долей жира 82,5% были обнаружены жиры растительного происхождения. На упаковке было указано, что масло произведено в соответствии с ГОСТ 32261-2013, который не допускает использование немолочных жиров.

Компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Также предприятию выдано предписание об устранении нарушений требований технических регламентов.

сегодня, в 11:13 +2
Место
Тульская область
Прочее
маслоРоссельхознадзоррастительные жирыштраф
